Titulaire d'un Bac Scientifique et d'un BTS SIO (Service informatique aux organisations) SLAM (Solution Logicielle et Application Métier).



Passionnée d’informatique, je possède aujourd'hui des connaissances pratiques dans différents langages et logiciels, acquis grâce à mes formations et ma recherche personnelle :

- Gestion de projet (méthode AGILE)

- PHP

- HTML 5

- CSS 3

- SQL (MySQL)

- C# (Visual Studio)



Mes Coordonnées :

06.64.74.73.17

hicham.zeghari@yahoo.fr



Mes compétences :

Java

WordPress

Visual Basic

Python Programming

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

HTML

C++

Apple MacOS

Visual studio

Wix

C