Voici, relatée de manière succincte, la biographie de Hicham Zemmar, 41 ans, photographe professionnel et designer graphique .

Il était d’une certaine manière ou pour être plus exact, d’une manière certaine, destiné dès son plus jeune âge à baigner dans ce domaine, du fait que son père était maître imprimeur et que tout petit déjà, il l’accompagnait souvent dans son atelier de Casablanca, qui sentait l’encre fraîche et le papier, avec pour fonds sonore la musique des rotatives.

Son bac en poche, il s’inscrit à Art com Sup pour des études de design graphique et au bout de quatre ans, son certificat de réussite à peine décroché et avant même de recevoir son diplôme, il obtient, en 1998, le poste d’animateur 2D/3D dans la plus grosse agence de production nationale, dirigée à l’époque par M. Fayçal Laraïchi, (l’actuel PDG de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision marocaine et président de la Fédération royale marocaine de tennis) et M. Dino Sebti, directeur associé, qui ont été pour lui de brillants professeurs dans l’apprentissage pratique de ce métier.

Après avoir passé deux ans dans la post production, Hicham ressent le besoin de se développer dans une autre branche, le multimédia. Durant deux ans, il travaillera sur le projet «Vision 2010», en élaborant toutes les vues interactives à 360° de tous les sites choisis pour ce projet, ainsi qu'une gigantesque photothèque de ces villes touristiques. Cette tâche ne représentait en réalité qu'un complément au cd-rom du projet, mais il ne s’est pas tout de suite rendu compte que cela a constitué son premier vrai travail en tant que photographe.

Il effectuera par la suite une grande, bien qu’assez brève tournée dans l'événementiel, l'imprimerie numérique, l'édition, et finira par se forger, au bout de 8 années d'expérience, un vrai métier de directeur artistique et une solide réputation..

Il commencera par l’édition, en décrochant son premier contrat pour la direction artistique d'une revue économique, fin 2006

Fort qu’il était de ces expériences, on ne tardera pas à le consulter pour les plus grands projets de la place.

En parallèle, sa passion pour la photographie n’aura pas tardé à prendre le dessus, dès qu’il aura basculé, en 2009, du reflex numérique au moyen format, avec l'acquisition d'une solution numérique haut de gamme.

Riche de toutes ses expériences cumulées, Hicham Zemmar décrochera son deuxième contrat en édition, pour la direction artistique, ainsi que photographique du premier magazine de voitures de luxe et de collection, pour le compte de Gentlemen Drivers Editions.



Et le voyage continue...



En avril 2012, les prises de vue du champion du monde de WTCC, Yvan Muller, seront pour lui un pur exercice de style. Ce sera aussi le début de grandes rencontres.

En décembre 2012, et lors des 24 Heures du Mans Classic, une série photographique pour le compte du Magazine Gentlemen Drivers le ménera à rencontrer un personnage qui changera le cours de sa vie, le fameux commissaire priseur et père des BMW Art Cars, Maître Hervé Poulain.



Durant ces voyages, Hicham gardera le contact avec le personnage qui l’aura tant marqué au départ de cette aventure, Maître Hervé Poulain.

L’ envie de s'imprégner de l’aura et du talent de ce dernier, ne se limite pas aux voitures et à la photographie, mais va bien au-delà, jusqu’à l'art.

Maître Hervé Poulain baigne dans le monde du pop art, depuis sa rencontre avec Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Wolinsky, Calder, César et bien d'autres, qui ont tous peint une de ses voitures sélectionnées et ayant couru ensuite aux 24 Heures du Mans.



Hicham Zemmar travaille actuellement en tant que Photographe et designer graphique pour divers structures sur la place en tant que consultant externe dans ses domaines de prédilection.



