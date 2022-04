Hicham ZIDI

Intéressé par une carrière dans le domaine Industriel et/ou le domaine d de la maintenance pour pouvoir mettre en oeuvre mes compétences et mes expériences.

J’ai une personnalité dynamique et confiance en soi avec, excellent communicateur, fiable, adaptable, motivée, enthousiaste, rigoureux, capable de travailler individuellement ou au sein d’un groupe, j’applique bien mon travail et je suis passionné, surtout j’apprécie le travail professionnel comme j’ai hâte de défi avec attitude positive.



Mes compétences :

Gestion Technique Centralisé

GMAO

GTB

Energie

Secourisme

Électromécanique

Signalisation ferrovaire

Gestion de la formation

Management

Coordination de travaux

QSE