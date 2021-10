Hichame AHABCHANE (HICHAME AHABCHANE)

Je m'appelle AHABCHANE Hichame, Je suis ingénieur logiciel en génie Logiciel à Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima.



Au sein de mon parcours universitaire jai effectué plusieurs projets de conception et de développement ce qui ma permis une bonne maîtrise des outils de programmation et de conception et notamment les applications JAVA et JEE. Bien que mon langage de prédilection soit Java, je suis également très à l'aise avec C#,JS,SQL et avec les serveurs d'applications comme Apache et Tomcat .en plus de Framework Spring et Angular.