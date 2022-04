Hichem ABDELLALI

Je suis titulaire d'un diplôme Master en Systèmes Informatiques Intelligents équivalent à Programmeur analyste ou ingénieur d'application, je conçois et je réalise des sites web, des applications logiciels dans le domaine de l'IA la recherche sur le web, le e-commerce, des sites de jeux, bio-informatique et en chimio-informatique, en sécurité informatique , robotique, L’imagerie informatique, systèmes de surveillance , j’apprécie particulièrement découvrir et maîtriser d'autre technologie pour réaliser un projet et trouver des solutions innovantes. Je suis ouvert à toutes opportunités intéressantes



Mes compétences :

Java

MySQL

Python

PHP

SQL

C++

HTML

Microsoft Office

OpenCV

MATLAB

C

Adobe Photoshop

Qt

Informatique

Assembleur

CSS

OnGuard lenel