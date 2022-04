Hichem AMOURI

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, membre de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie, diplômé de l’Institue Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises, nous jouissons d’une grande expérience en certification, comptabilité, fiscalité, juridique et services professionnels.



Notre cabinet, CHA EXPERTISE ET CONSEIL, emploie ses compétences et son savoir-faire, et met en œuvre les moyens nécessaires pour orienter ses clients vers les meilleurs choix.



Indépendance, Respect des règles d’étiques professionnelles, et Compétence, forment le socle de notre engagement.



Mes compétences :

Audit

Certification

Commissaire aux comptes

Comptabilité

Conseil

Création

EXPERT COMPTABLE

Externalisation

fiscalité

Juridique

révision