Hichem BELFATMI

Supervision de toutes opérations géologique au cour d'un forage pétrolier, description des échantillons, supervision et interprétation quicklook des diagraphies, rédaction de rapport de fin de puits, supervision de la cabine de mud logging



Mes compétences :

Maîtrise du logiciel Techlog

Well Testing

Petroleum

Microsoft Office