Hichem BOUASSIDA

J'occupe le poste de responsable qualité et développement depuis mars 2001 dans une industrie de biscuiterie qui a reconnu une évolution significative (CA *15).Ma vie professionnelle m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de l'ingénierie et la qualité (développement biscuits, connaissance des exigences de la norme ISO 9001&22000, mise en place de système qualité intégré Iso 9001&22000 depuis 2009, utilisation d'un ERP NAVISION, utilisation de logiciel de gestion de la qualité QUALIPROXL, connaissances normatives et réglementaires nationales et internationales. .)



