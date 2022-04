Hichem BOUCHAALA

Ayant une longue expériences dans les applications de communications et sécurité ferroviaire, je me déclare comme ingénieurs en systèmes Ferroviaires.



Mes compétences :

Synchronous Digital Hierarchy

IP

GSM-R

Plesiochronous Digital Hierarchy

Assembly Plants

Uninterruptible Power Supply

Town Planning

Siemens Hardware

Responsible for civil work

PBX

PABX

Nokia

NG SDH

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Lathes

Internet

Feasibility Studies

European Rail Traffic Management System

Complex Telecommunications project management

Civil Engineering

Bug Tracking System

Base Station Controller

Autocad

Air Conditioning