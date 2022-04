Hichem BOUGHRARA

Ingénieur consultant chez Fluides ,CVC et sécurité incendie.

J'interviens actuellement comme MOE fluides sur des projets transports pour l'RATP ( Prolongement de la ligne 11, Projet de chessy marne la vallée RER A ,Projet du PML Massy Palaiseau RER B, Projet de la liaison avec la ligne 15 à la Défense RER A ), j'accumule une expérience significative dans le domaine du transport Metro,RER,Bus depuis maintenant 6 ans (Projet de réaménagement de la gare de châtelet les halles,Projets de rénovation du metro RNM, Travaux de mise en conformité des locaux BUS ) .

Avant 2011 et depuis 2007 j'ai intervenu comme consultant en etudes et en travaux fluides chez SETEC TPI ,Vinci Construction Grands Projets ,SPIE,EGIS ,AUXITEC,THALES,GEOSTOCK ...).sur les projets :métro d'’Alger L1 (VINCI), projet BALARD (EGIS), projet du Building EVERGREEN BNP Paribas (SPIE) ,Mise en conformité du tunnel de Nogent sur marne sur la A86 et du tunnel de Toulon ..) .

Je suis attentif et à l’écoute pour toute proposition d’intégrer une équipe projet en qualité d'MOE en études ou en travaux pour un type de contrat CDI ou pour une long mission.



Mes compétences :

Habilité électrique H0B0

CVC PLOMBERIE