Hichem BOULAID

*Ingénieur d’Essais et mise en service du poste 220/60kV de Tolga pour le compte de Cegelec.

*Ingénieur d’essais et mise en service du poste 60/30kV de Lakhedaria pour le compte d’Alstom.

* Ingénieur d’essais et mise en service du poste 60/30kV de Bordj Bounaama pour le compte de Siemens.

* Ingénieur d’essais et mise en service du poste 60/10kV de Saida pour le compte de Siemens.

* Ingénieur d’essais et mise en service du poste 60/30kV de Chéreaa pour le compte de Siemens.

* Ingénieur d’essais du corps HT du poste 60/30kV de Sidi Aissa pour le compte de Siemens.

* Ingénieur d’essais des tests points à points de l’étage MT au poste Ain Elbel pour le compte de Siemens.

*Chef de projet de la rénovation du poste 60/5,5kV de la cimenterie de Meftah pour le compte de LAFARGE.

* Ingénieur d’essais protections de l’étage MT a la station de dessalement de Ténes pour le compte d’Abénsa.

* Ingénieur d’essais et mise en service du poste 60/30kV de Sedrata pour le compte d’E.I.P.

* Ingénieur d’essais et de protections et la mise en service du poste 220/60kV de Nador pour le compte d’E.I.P.





Mes compétences :

Siemens Soft et Hardware

ABB Soft et Hardware

Scneider Soft et Hardware

Alstom Soft et Hardware

Microsoft Excel

FORTRAN

Microsoft Word

Assembler