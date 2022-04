Hichem BOUZGUENDA

Architecte en Tunisie, exerçant pour mon propre compte, et ayant acquis une expérience auprès des plus renommés de la place, tant dans les bâtiments civils (établissements secondaires et universitaires, etc.) que les hôtels et loisirs, je suis par ailleurs associé avec un cabinet d'architecture exerçant depuis 25 ans et ayant largement acquis une renommée nationale.



Dans ce cadre, je suis ouvert à toute collaboration qui consisterait à vous faire bénéficier du savoir-faire, du sérieux et de l'expérience (des deux cabinets associés), tout en vous permettant de réduire significativement vos coûts au travers d’une collaboration ou d'une simple sous-traitance (selon les cas) des projets, pouvant aller de l’APS jusqu’au projet d’exécution. Cette initiative est impulsée par le désir de s'élargir vers un marché plus large, novateur et dynamique.



Mes compétences :

Architecte

Hotels

Thalassothérapie

travaux publics