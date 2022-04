Hichem CHETTIBI

Détenteur d’un BTS et d’une licence en infogérance, j’ai effectué, en 2013, une formation professionnelle de 10 mois en management de petite et moyenne structure à l’AFPA.



Depuis 2013, je suis en poste dans la société SPIE infoservices en tant que correspondant support informatique chez Airbus Helicopters. J’ai, entre autre, occupé un poste d’adjoint au responsable de la production pendant 7ans Chez Elonex Solution.



Sociable, organisé et rigoureux, je suis convaincu de mes capacités managériales. Mon désir est de participer à de nouveau défis. Je souhaite occuper un poste dans l’infogérance.





Mes compétences :

Animer, coordonner les équipes et gérer l'admini

Installer des OS, logiciels et les paramétrages

Gestion d’un parc informatique (Achat et SAV)

Développer et mettre en œuvre l'action et l'act

Gérer la production, la logistique, la démarche

Réseaux d'entreprises

Informatique

Intranet

Internet

Développement web

RH et Gestion du changement

Marketing

Commercial

Finance

Diagnostic Technique des SI

Communication

Web marketing

LAN

SAV

Prise de main à distance

Virtualisation Vmware

Windows server 2008

Linux

NAS

Jira

BMC Remedy

SAP EBP (Enterprise Buyer Professional)

GMAO

Échange de données informatisé

GPAO