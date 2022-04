Hichem HACHANI

Mes compétences :

Hazard Analysis and Critical Control Point

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Management et communication

Gestion des conflits

Norme ISO 9001

Écoute clients et gestion des réclamations

Conduites des réunions

Techniques d’audit interne selon la norme 19011 ve

Norme ISO 14001

Analyses sensorielles

FSCC 22000

Droits de citoyenneté et dialogue civil

Dialogue social

Contaminants alimentaires et maitrise des risques

Techniques d’échantillonage et contrôle par prélèv

ISO 22000