Salem ,j'ai 25 ans, je suis un JH ingénieur 'Master en énergétique et thermique option :fluides, énergétique et application.

-Licence en Froid et Climatisation.

-Formation de AutoCAD '3 MOIS'

-Formation de 3DSMAX '3 MOIS'

-Libre de tout engagement.

-Disponible à pleins temps.

-Je maîtrise bien l'outil informatique ' bureautiques ,système d'exploitation...etc.

-Je m'intéresse à toutes les nouvelles technologies et améliorations possibles. J'aime la négociation commerciale et je suis très motivé.

-Conception, bilan thermique, travail en équipe.

-l’organisation, apte le déplacement et bricolage.

-Je cherche un emploi , stage ou formation dans le domaine et ouvert à toutes propositions.

Contacter ; hichem.hafsaoui@gmail.com

Tel: +213793205283



Mes compétences :

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gambit

FORTRAN

Computational Fluid Dynamics

Autocad

Adobe Photoshop

3D Studio Max