Hichem HAMDI

Consultant en E-marketing spécialiste de l'affiliation Web, le référencement et positionnement des sites web, l'acquisition de trafic et en résumé le SEO et le SMO. audit des sites web, l



-Conseils et assistance Stratégie Web

-S.E.O, Expertise dans le référencement et positionnement site web,

-S.M.O Expertise dans l'optimisation de l'utilisation des médias sociaux,

-Acquisition de trafic

-Le link bulding et/ou la construction des backlinks

-L'affiliation web



Mes compétences :

Marketing

Publicité

Référencement

Seo

SMO