Hichem KASSIS

Le groupe « SICOVET », créée depuis 1988, est un groupe composé de 3 entreprises industrielles tunisiennes totalement exportatrices OFF SHORE(sous douanes) secteur textile confection spécialisées dans la soustraitance, cotraitance et produit fini des articles de sportswear Hommes et Dames, des articles de jeans…



Avec plus de 360 employés qualifiés dont 18 cadres de haut niveau, un groupe de plusieurs ateliers contenant plus de 350 machines spéciales et un régime de travail de 48 heures par semaine, les chaînes de productions ont une capacités de production de 2000 pièces par jour qui font par semaine 12 000 pièces.