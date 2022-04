Hichem KELIA

Ingénieur d'études géotechniques diplômé de l'Université de Lille 1



En recherche active d'emploi (CDI -CDD)



Durant mes divers stages dans des bureaux d'études de sols, j'ai occupé le poste d'ingénieur d'études en passant par les stades d'assistant ingénieur et technicien. Cela m'a permis d'acquérir une expérience dans l'ingénierie géotechnique et de survoler les différents aspect du métier (forage, sondage géologique, essais de mécanique des sols, etc).



Mon travail consiste en la réalisation et le suivi des études géotechniques en commençant par la mise en oeuvre d'un programme d'investigations.

J'interviens par la suite dans le dépouillement et l'interprétation des différents essais in situ et de laboratoire pour aboutir à des conclusions et préconiser un mode de fondations adapté à la géologie du site.



J'opère également dans les diagnostics géotechniques (mission G5) suite à des sinistres causés par des phénomènes physiques (risques naturels, erreur d'exécution, etc).



Mots clés:

fondations superficielles, fondations profondes, dallage, reprise en sous-oeuvre, VRD, amélioration de sol, traitement de sol à la chaux et au LHR, tracés linéaires, barrages, glissement de terrain, drainage, carrières souterraines, aménagement du territoire, cartographie, hydrogéologie, dépollution de sol



Mes compétences :

Développement web

Aménagement du territoire

AutoCAD

Dimensionnement de fondation

Essais d'infiltration d'eau

Eau et assainissement

Géotechnique

Traitement des sols à la chaux

MapInfo

Pénétromètre dynamique / statique

Stabilité de pente

Voiries

Pressiomètre

Hydrogéologie

Essais en laboratoire

Géologie

Sondage géologique

Renforcement des sols

Forage

Reprise en sous-oeuvre