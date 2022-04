Hichem LABIOD

Actuellement Etudiant en premier année à l'Iut d'Allier de techniques de commercialisation, membre du service communication de la junior entreprise Pro.te.co., étant à la recherche d'un stage du 26 mai au 5 juin de 2015, je me décris comme une personne sociable, ce qui me permet de m'intégrer facilement dans une équipe de travaille, rigoureux j'accorde une grande importance aux détails et dynamique je n'ai pas peur d'effectuer plusieurs tâches en même temps.

N'hésitez pas à me contacter pour toute offre en adéquation avec mon profil.



Mes compétences :

Marketing

Négociation

Comptabilité

Organisation