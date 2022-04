Hichem LAROUSSI

Je suis un concepteur et développeur d'applications mobiles, particulièrement en Android.

J'ai 4 ans d'expérience dans ce domaine et j'ai déjà fait beaucoup d'applications publiées sur le magasin de Google (https://play.google.com/store/apps/developer?id=DOT +IT).

En plus de nombreuses applications plus privés: banques, bourses d'études, le contrôle à distance, la cartographie, lecteur de nouvelles et autres ...



Mes compétences :

Android

JAVA

Management d'équipe

Management de projet

Communication externe

Conception

SQL

Sqlite

Réseaux