Hichem MENJEL

Assistant à Maitrise d'Ouvrage, Critical Building met au service de ses clients une expertise poussée dans l'ensemble des domaines liés au monde du Data center.



À l'aube de sa dixième année d’existence, Critical Building peut se prévaloir de travailler pour les plus grands comptes (Banque de France, BNP, Caisse des Dépôts & Consignations, Equinix, RTE, ...) aussi bien en France qu'à l'étranger.



Fort de six années de succès dans le domaine, j'apporte aux Maîtres d'Ouvrages une gestion de projet pro-active qui respecte les engagements pris. Ceci dans les différents métiers adressés (Elec., CVC, Sécurité et Sûreté)



Mes compétences :

Data Centre

datacenter

Gestion de projet

Informatique

Management

Optimisation

Production

Conseil

Audit