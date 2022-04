Hichem MOHAMED

-Etudes : Niveau Scolaire Atteint :

1)Baccalauréat obtenue : section " lettres ".

2)études supérieure en droit et sciences politiques .

-Formations Professionnelles :

1)Suivi d’une formation en " Anglais " durant deux ans .

2)Suivi d’une formation en informatique : Traitement de textes en Arabe sous l’environnement – WINDOWS -

3)Suivi d’une formation en informatique : ATBIG- agent technique en bureautique et informatique de gestion- durant une année .

4)Suivi d'une formation d'animation télévisé au sein d'une sociétée de production télévisée et cinématographique .

5)certificat de confirmation d'aptitude professionnelle .



Mes compétences :

Cinéma

Immobilier

Juridique

Promotion

Promotion immobilière