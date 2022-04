Hichem NAAMI

Fondateur de:

"Association Tunisienne Art de déplacement libre"

Association Culturelle et divertissements à but non lucratifs

Mission

«Loisirs, Culture et Sport dans la nature"

grouper tous les pratiquants de cet art au sein d'une structure, qui veille à l'organisation et une meilleure pratique de cette activité.

Description de l’entreprise

garantir aux pratiquants de ces différents domaines "parkour, freerunning, tricking" les conditions nécessaire est les moyens qui permettent d'avancer et évoluer leurs niveaux