Hichem OULDAMER, fait partis des dernières générations des années 80, qui a pus suivre ses études primaires et du collège a ait saada puis il a suivis des études lycéennes en science de la nature et de la vie, puis il avait commencé son tronc-commun de sciences et techniques a oued aissi, pour pouvoir entrer a la faculté du génie de la construction au seins du département génie mécanique.

licencié en 2010 puis master en 2012 dans la même spécialité ( génie mécanique option construction mécanique)

02 janvier 2013 il avait commencé sa formation spécialisé en mécanique pétrolière a l'IAP de skikda (institut algérien du pétrole) au profit de la sonatrach / activité aval pour être recruter puis affecter pour le travail a la raffinerie d'Alger RA1G, au seins du département maintenance industrielle.



Mes compétences :

Intervention sur les pompes

intervention sur les compresseur

maintenance préventive générale des équipements

intervention sur les moteur