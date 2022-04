Au sein d'un cabinet d'expertise Comptable de Septembre 2011 (deux ans en contrat d'apprentissage puis CDI) jusqu'en Janvier 2018, j'ai pu capitaliser une grosse expérience notamment au vu de la diversité des clients et de ma large autonomie (3 salariés et l'expert-comptable/CAC).

Je souhaite désormais passer en entreprise afin d'apporter mes qualités et mon Energie à une entité unique.



Mes compétences :

Comptabilité

fiscalité

Droit social

Juridique

Gestion administrative

Gestion commerciale