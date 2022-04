Hidaoui ABDELKADER

CURRICULUM VITAE

Etat civil

Nom : HIDAOUI

Prénom : ABDELKADER

Date et lieu de naissance : 28 Mai 1983 Adrar

Adresse : Banitameur commune Ouled Ahmed Timmi Adrar

Situation familiale : Célibataire

Nationalité : Algérienne

Situation de service nationale : dégagé

Numéro de téléphone : 0663.44.41.55 et 0773.65.19.29

Email : fatim.kader@gmail.com

Etude et diplôme

Baccalauréat de l’enseignement secondaire

Filière de Bac : science de nature et de la vie

Date de l’obtention de Bac : juin 2002

Diplôme d’ Ingéniorat en science de la mer + Attestation de langue français

Option : Halieutique

Date d’obtention de diplôme : juin 2009

Université : Ecole National Supérieur de Science de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (ENSSMAL ex : ISMAL) Dali-Brahim Alger

Expérience

Travail auprès de la Direction de l’Environnement de la wilaya d’Adrar dans le cadre de pré-emploi (Service de la sensibilisation et conscience environnementale) depuis 15 décembre 2010 jusqu’à cette date

Aptitudes professionnelles

Maitrise bien les outils de l’informatique : Word, Excel, power pointe.

Maitrise des logicielles informatique divers types .

Langues :

Arabe : Très bien (écrit et parle).

Français : Bien (écrit et parle) .

Anglais : Moyen.





Mes compétences :

Environnement marin

Halieutique