Hidayet Djazila OUADRIA

Bonjour,

Mlle OUADRIA Hidayet Djazila, j'ai 24 ans titulaire d'un master en Biochimie de l'Alimentation et Santé mention EXCELLENT ,car je suis une femme de science et la recherche ,très intéressée par toutes les connaissances ,surtout ce qui peut être dans le domaine de la Nutritherapie,

Je suis travailleuse ,sérieuse et efficace, j'ai un bon sens de communication et de l’écoute ,j'aime aller vers les gens ,les aborder ,discuter avec et aquerire de nouvelles connaissances.

J'ai l'esprit de groupe,l’échange et le partage au quel j'apporterai mon dynamisme ,je suis toujours dans la solution pas la problématique

D'un point de vue professionnel mes anciens collègues et supérieures disent que je suis rentable, dynamique et efficace pour mes défauts je suis perfectionniste ,curieuse et gourmande pour dire que je cherche toujours plus.