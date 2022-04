Hiddou LEILA

A travers mon cursus professionnel et scolaire,en qualité de Dessinatrice puis Assistante technique, j’ai pu acquérir des compétences techniques mais aussi humaines.

Ma rigueur, mon esprit d’analyse ainsi que mes habilités de travail en équipe sont autant de gages qui me permettront d’apporter une valeur ajoutée au département auquel je serais affectée.

Je reste à votre disposition pour plus de détails .

Laila HIDDOU.



Mes compétences :

Photoshop

Dessin

Msproject

ARC PLUS (Progresse 3)

Indesing

Dessinateur projeteur

Autocad 2D

Microsoft office

Dessinateur

Architecture

Planification

Office Management

Ébénisterie

Menuisier

Coordinatrice

Coordination

Coordination projet