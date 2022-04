Hidri NASRINE

Je me nomme Nasrine, j'ai 24 ans et j'ai un enfant.



Le domaine recherché est celui de l'assistanat ou l'administration.

J'aime également le domaine touchant au sociale pour souhaiter faire une formation d'éducatrice spécialisée ou bien d'aide médico-psychologique de base.



Déterminé à réussir, je ne demande qu'à travailler et faire partager mes compétences et qualités auprès d'une entreprise.

Je n'attends que de pouvoir m'épanouir dans une société.

M'épanouir dans une société c'est être épanoui dans la vie personnelle.

Le travail est donc pour moi très important et la motivation est plus que présente aujourd'hui.

Je possède de multiples qualités et fière de mes expériences et de mon parcours, j'assure de mon efficacité dans le monde du travail.



Mes compétences :

Accueil de la clientèle

Réalisation des opérations administratives en resp

Gestion administrative et paie du personnel

Renseignement téléphonique

Prise des messages.

Polyvalente

Gestion du stress

Rédiger et traiter les courriers

Encaissement et facturation

Suivi complet du client, du projet à l'achat.

Assistance des clients

Ventes

Présenter un produit

Responsable

Organisée, souriante, efficace

Gestions des stocks + inventaire