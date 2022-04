Hikmet SOZER

Dans mon parcours professionnel j’ai eu l’occasion de manager une équipe de caristes, de préparateurs de commandes et des conducteurs SPL en tant que exploitant transport et logistique dans différentes sociétés. Ces expériences m’ont donné l’opportunité d’acquérir les différentes qualités nécessaires pour mener à bien les missions qui m'ont était confiés.

Conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de ma maîtrise et de mes connaissances dans le domaine de la logistique et du transport, je me suis attaché à développer des qualités de communication et de dynamisme, en adéquation avec un véritable sens du relationnel.



Mes compétences :

Connaissance de la réglementation transport

Technique de management

Négociateur affrètement

Sérieux et motivé