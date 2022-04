Hilaire BEWA

Je suis né en 1947. J'ai fait mes études secondaires au Lycée National de Niamey au Niger, puis au Lycée Béhanzin à Porto-Novo au Bénin. Je suis père de 3 enfants et 5 fois grand Père. J'ai la double nationalité (française et béninoise). J'ai pratiqué beaucoup de sport (basketball, football) jusqu'à 25 ans, puis du tennis. J'ai été passionné par mon travail à l'ADEME où j'ai participé (accompagnement financier et technique) à la mise au point de plusieurs innovations (plastiques biodégradables, matériaux plastiques renforcés fibres végétales, biosolvants, etc). Je me suis également impliqué dans la politique et j'ai été élu secrétaire de section de mon parti et occupé le poste de responsable fédéral de la commission environnement et développement durable. A la retraite depuis avril 2013, je souhaite partager avec l'Afrique, l'expérience acquise tout au long de ma carrière, ceci dans le cadre de missions de courtes durées dans des structures qui oeuvrent pour le développement de l'Afrique.



Mes compétences :

Commodities

Service Delivery

Public Relations

Feasibility Studies