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Hilaire DANTSE YODJEU

DOUALA

En résumé

TITULAIRE D UN BACC D JAI SUIVIS UNE FORMATION EN PISSICULTURE INTEGREE ONGANISEE PAR LE SAILD CHEZ LES PAYSANS.APRES JE SUIS ENTRE A LASCTE ADER CAM COMME TEMPORAIRE A BAFOUSSAM OU JAI FAIS 4ANS ET A SAGIC OU JAI FAIS 5ANS APRES PLUSIEURS RECYCLAGES DANS LES PESTICIDES JAI ETE AUSSI FORME PAR LE CFR DE BAFOUSSAM. PRODUCTEUR DES PRODUITS VIVRIERS JADORE L ELEVAGE L AGRICULTURE ET LE COMMERCE. ACFTUELLEMENT JE NE SUIS PAS FIER DE MA SITUATION CAR MON GENIE NE VEUX PAS ETRE EXPLOITE.TRES FRATERNELLEMENT

Mes compétences :
Conseiller agricole
Vendeur

Entreprises

  • SOPIA CAMEROUN - COMERCIAL

    2007 - maintenant PROSPECTION .ASSISTANCE.PRODUCTION. VENTE DES PESTICIDES.FORME PAR LE CFER LE SAILD FORMATION EN PISSILCULTURE INTEGREE RECYCLAGE PAR LA SCTE ADER CAM ET BEAUCOUP DAUTRES STRUCTURES DE VENTE DE PESTICIDES

Formations

  • UNIVERSITE AGRONOMIQUE DE DSCHANG CAM 2ANS (Dschang)

    Dschang 1996 - 1998 PAS DE DIPLOME OPTENU CAR PAS ACHEVE FAUTE DE MOYEN

Réseau