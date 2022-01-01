Hilaire DANTSE YODJEU

TITULAIRE D UN BACC D JAI SUIVIS UNE FORMATION EN PISSICULTURE INTEGREE ONGANISEE PAR LE SAILD CHEZ LES PAYSANS.APRES JE SUIS ENTRE A LASCTE ADER CAM COMME TEMPORAIRE A BAFOUSSAM OU JAI FAIS 4ANS ET A SAGIC OU JAI FAIS 5ANS APRES PLUSIEURS RECYCLAGES DANS LES PESTICIDES JAI ETE AUSSI FORME PAR LE CFR DE BAFOUSSAM. PRODUCTEUR DES PRODUITS VIVRIERS JADORE L ELEVAGE L AGRICULTURE ET LE COMMERCE. ACFTUELLEMENT JE NE SUIS PAS FIER DE MA SITUATION CAR MON GENIE NE VEUX PAS ETRE EXPLOITE.TRES FRATERNELLEMENT
Mes compétences :
Conseiller agricole
Vendeur