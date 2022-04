Hilaire Dossou ASSOGBA-WOUNON

Je suis économiste de formation. J'ai aussi fait mon DESS (Diplome d'Etude Supérieure Spécialisée c'est à dire niveau BAC+5 l'équivalent d'un Master) en finances et controle de gestion. J'ai capitalisé plus de dix ans d'expériences en matière de gestion de projets de développement communautaire et ceux centré sur l'enfant. Avec l'ONG qui m'emploie aujourd'hui, j'ai appris à élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les projets surtout dans le domaine de l'environnement. Parfois mon superviseur, me confie aussi des projets du domaine de la santé, de l'éducation, de la participation et de protection des enfants sans oublier ♪0galement les projets du domaine de la nutrition et des activités génératrices de revenus. Je peux ainsi dire que j'ai non seulement géré des projets de développement mais aussi j'ai conduit des formations sur des stratégies comme "child to child"; "PHAST: Participatory Hygiene And Sanitation Participatory" et beaucoup d'autres thèmes comme la participation et la protection des enfants; l'implication des femmes dans les instances de décisions surtout dans le contexte de la décentralisation.



Mes compétences :

Endurance

Motiver

Perseverance