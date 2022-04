Hilaire Hugues YAMPANYA

Licencie gestion des entreprises, a l'Institut Superieur de Gestion et des Techniques, j'ai travaille entant que assistant social au sein de l'organisation human dignity in the world, referant au projet enfants associes aux forces ett groups armes, enfants prives de liberte et chef de centre de transit a l'organisation bureau international catholique de l'enfance, consultant, acting senior field officer et meal officer chez save the children international, assistant social au tribunal pour enfant, secretaire adjoint au corps des assistants sociaux, Chef de projet/ CRS et actuellement officer Meal chez CARE kassi oriental