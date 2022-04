Hilaire KASONGO MANDJONI

Je réponds au nom de KASONGO MANDJONI Hilaire de formation btp diplômé de l'institut du bâtiment et des travaux publics en sigle IBTP à Kinshasa-Gombe.

En ce jour, je suis sur un chantier routier de 18 Km de long à Brazzaville, travaux financés par le gouvernement congolais.Ma mission sur ce chantier est le suivi topographique y compris toutes les opérations liées à la topographie.Entre autres, l'examen des projets proposés par l'entreprise, les implantations d'axe routier, des fossés, des collecteurs des eaux pluviales, contrôles des différentes couches de la chaussée( épaisseurs).

Je manie les logiciels de routes (Piste5 et covadis),un peu excel et world



Mes compétences :

Assainissement

BTP

TOPOGRAPHIE

AutoCAD