Hilaire KUATEGUIFO

Titulaire d’une Maitrise en biologie et physiologie végétales, d’un master professionnel/DESS en Agroforesterie et d'un diplôme de formateur des formateurs en Bio-économie.

Doté de huit années d’expérience, mes principaux domaines de compétences sont :

 Montage et management des projets de développement ;

 Elaboration des stratégies et programmes de développement

 préparation et animation des ateliers de renforcement de capacités ;

 Conception des modules de formation avec approche par compétences ;

 Conception des référentielles ;

 agroforesterie

 Etudes d’impact social et environnemental,

 Comptabilité du carbone forestier et REED+,

 Bioéconomie des changements climatiques

J'accumule à mon actif de nombreuses consultations en tant Expert en Agroforesterie et évaluation des projets tant en groupe qu'en qualité de Consultant indépendant avec les acteurs du développement du Monde. Ces dernières me confèrent l’aptitude nécessaire pour cerner le monde rural.



Mes compétences :

Chercheur

Formation professionnelle

gestion des projets

Enseignement universitaire

Audit

Microsoft Windows

SPSS

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Agroforesterie