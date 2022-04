Hilaire N'touvi DOFFOU

Je suis le Coordonnateur Régional du Programme de Développement des Ressources en Eau et de Gestion Durable des Écosystèmes dans le Bassin du Niger (Programme DREGDE)

Je suis basé au Secrétariat Exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN), Organisation intergouvernementale regroupant les neuf (9) pays ayant en partage le bassin du fleuve Niger.

L'ABN a été créée en 1980 à Faranah ( Guinée) par le Bénin, le Burin Faso, le Cameroun, la Côte dIivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad.

La première phase du Programme DREGDE (APL 1) de 2007 à 2014 : 186 Millions USD dans cinq (5) pays membres de L'ABN : Guinée, Mali, Niger, Bénin et Nigeria.

La seconde phase (APL 2A) de 2013 à 2019 : 203 Millions USD en appui au Programme Kandadji au Niger et un appui institutionnel à L'ABN.



Mes compétences :

Environnement

Recherche

Recherche Opérationnelle