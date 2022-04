Hilaire NDALI FEUTENG

Auditeur Interne à Express Union depuis 2014.

2010: diplômé de l’ESSEC (École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales) de Douala en Finance et Comptabilité.

2019 : Titulaire d'un Master 2 en Comptabilité-Contrôle-Audit à l'Université de Yaoundé 2.



Mes compétences :

• Bonne connaissance de la comptabilité générale d

• Maitrise des techniques d’audit (investigations,

• Esprit d’analyse, rigoureux et esprit d’équipe

• Bonnes capacité dans l’analyse de la performance

• Bonnes connaissances en matière de suivi budgéta

Audit

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Cost Accounting

Cost management

Financial Accounting

Fixed Assets

Forecasting

ISO 900X Standard

Internal Audit

Taxation

Variance Analysis

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word