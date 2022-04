Hilaire NGONDE

Je m’appelle NGONDE LUNGWA Hilaire.

Je suis Ingénieur Electronicien Industriel (Bac+3) et Ingénieur en Télécommunications (Bac+5) de

L’Institut Supérieur de Techniques Appliquées (I.S.T.A).

J'ai suivi des formations professionnelles en administration système et réseaux de communication, en CCNA et en Exchange



Je totalise 19 ans d’expérience professionnelle dont:



-5 ans à la compagnie de Bouchons Couronnes, d’emballages métalliques et de Galvanisation (COBEGA)

Une grande société industrielle du Groupe BLATTNER (ancien groupe Agro-pastoral/

GAP) spécialisée en fabrication de bouchons de bières et de boites métallique. La cobega possède

Un département engineering qui s’occupe de la construction métallique, la mécanique, l’électricité où j’étais le responsable de la maintenance Electronique.



-5 ans à la Solution Informatique (Solinfo), société du groupe BLATTNER. L’une de grande

société de la RDCongo spécialisée en exploitation, maintenance, système et réseaux de communication dissoute où j’ai travaillé comme technicien hadware.



-2 ans à ANTON – CONGO, société spécialisée en construction de site Web, réseaux, maintenance informatique et solution internet, où j’ai travaillé comme technicien chargé d’Internet Solution Protocol.



-3 ans à Kinservice Express, société d’entreposage, de transfert d’argent et de traitement d’eau pure et G.E.C.T, groupe d’étude où j’ai travaillé comme consultant indépendant.



-De 1997 à maintenant : 4 ans d’expérience dans la gestion administrative, l’administration système, réseaux et communication, maintenance et télécommunication de sites distants où je travaille comme IT Assistant à la minoterie de Matadi (MIDEMA).



Compétences:



Mes domaines de compétence sont les suivants:

-Informatique: Administration système, maintenance IT, réseaux de communication

-Télécommunication: Liaisons de sites informatiques distants et Vsat

-Electronique: Maintenance de commandes, alimentations et machines électroniques

-Electricité: Basse tension et machines électriques



