Hilaire RADJ

Je suis Mme RADJ Hilaire.



j'ai un MASTER en Comptabilité option fiscalité.



Aujourd'hui, je suis prestataire de service aux entreprises.



J'ai crée cette société le 02 février 2009, afin de mieux gérer ma vie de famille et ma vie professionnelle.



j'ai commencé par la vente de divers produits par téléphone (DIRECT ENERGIE, NUMERICABLE, SECURITAS, POWEO, ALTERGAZ) et je m'occupais de leur enregistrement et de la suivi de clientèle . Ensuite nous avons trouvé des clients puis vendu des PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES. Actuellement nous travaillons avec GDF SUEZ, SFR...



Aujourd'hui la société se fonde sur la conviction que nos clients sont de la plus haute importance. Toute notre équipe s'applique à combler leurs besoins, d'où la création de nouveau service. Et cela a fait notre réputation.



Mes compétences :

Administratif

Méthodique

Organisée

Organisée & méthodique

Perfectionniste

Relationnel

Sérieuse