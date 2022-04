Hilaire TCHEUDJOU

Expert-comptable inscrit au tableau du conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables de Paris îles de France, nous vous accompagnons dans la démarche de création, de reprise, de développement de votre entreprise.



Pour vous apporter une gamme de service adaptée à tous vos besoins, nous travaillons en partenariat avec un réseau d’avocats, juristes, notaires, banquiers, conseillers en patrimoine et en défiscalisation…



Ainsi quelque soit la taille de votre entreprise ou votre organisation et votre secteur d’activités, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans les missions suivantes :



• Tenue & révision de la comptabilité

• Etablissement des comptes annuels

• Paie, gestion administrative & financière

• Consolidation de compte & mise en place d'outils de reporting

• Évaluation des entreprises et conseils financiers

• Assistance aux déclarations des personnes physiques

* Audit contractuel

* Assistance au comité d'entreprise.



Nous mettons l’ensemble de nos compétences au service de nos clients.



http://cabinet-cht.com





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Gestion

Comptabilité

Business Objects