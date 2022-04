Je me présente, Hilal Abbassi, Directeur Commercial de la société Aluminium Développement, j'ai le plaisir de vous présenter notre activité ainsi que l'ensemble de nos partenaires:

Aludev s'occupe principalement de:

- L'aménagement et l'agencement des espaces bureaux;

- La menuiserie aluminium, bois, ainsi que la miroiterie;

- L'inox et la ferronnerie;

- Le revêtement de sol (moquettes, parquets, carrelages, marbres…);

- Le revêtement de mur (Carrelage, habillage en bois et en métal, papier peint…);

- La climatisation, plomberie, électricité, plâtre, vitrerie, peinture, décoration…

Nous sommes à l'écoute de vos exigences, nous vous offrons un devis sur tous types de travaux (Maison, villa, usine, plateau bureau, immeuble…)

Ces activités sont assurées à l'échelle nationale.

Cabinet JLA, cabinet IEA, ALA Studio, cabinet Laurent Zagury et d'autres nous ont fait confiance.

A travers nos réalisations, la mise en oeuvre des cloisons amovibles avec film sablé, la pose du BA13 et des faux plafonds…, nos services ont pu par consequent acquérir l'expérience et la compétence pour étudier, planifier et conduire ou accompagner votre projet.

Notre stratégie d'exécution comprend des méthodologies qui ont fait leurs preuves, du personnel qualifié et une approche rapide pour gérer les livrables.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Dans l'attente de vos commentaires, je vous prie, d'agréer l'expression de mes sincères salutations.

Hilal Abbassi la direction.

E-mail : habbassi62@yahoo.fr

Gsm : 06 61 17 44 03.

Tel : 05 37 77 33 81.







Mes compétences :

Web design

Bien être

Wordpress

J aimerais savoir avec quelle provile vous travai