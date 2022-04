Hilal ARGABI

Je suis a la recherche d'un poste de Dessinateur dans le bâtiment ou génie civil

Madame, Monsieur,

J'ai relevé avec un vif intérêt la possibilité d'intégrer votre entreprise en qualité de dessinateur-projeteur

Mon autonomie, mon sens des responsabilités et mon esprit d'équipe font

de moi le collaborateur idéal. Travailler à vos côtés serait pour moi

une expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les

qualités et les connaissances requises.

Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous exposer de manière plus

détaillée, ma profonde motivation pour cet emploi. Dans l'attente de

votre réponse, je reste à votre entière disposition et vous prie Madame,

Monsieur, d'agréer l'expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad