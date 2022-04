Hilal ARSLAN

Juill2011 – 29juill2011 Comptable – Service comptabilité fournisseurs, Gestion des litiges

-Analyse des factures et bons de commandes

-Traitement des pièces comptables

-Traitement des litiges



Juin2011 – 1Juill2011 Assistante comptable – Service comptabilité fournisseurs, cellule note de frais

Société Générale La défense

-Contrôle et approbation de la conformité des notes de frais avec la politique du groupe

-Contrôle du cycle de paiement

-Réception et enregistrement des notes de frais dans l’application

-Aide au contrôle de 1er niveau des notes de frais en suspens



Déc2010 – 1Avril2011 Aide Comptable – AELIA Assurances Levallois-Perret - Comptabilité Générale

-Rapprochement et imputation des règlements

-Pointage et Analyse des comptes

-Édition et enregistrement comptable des factures

-Relance par mail des clients

-Contrôle et enregistrement des notes de frais



Janv2009 - Juillet2010 Assistante comptable – Service comptabilité fournisseurs, cellule note de frais

Société Générale La défense

-Contrôle et approbation de la conformité des notes de frais avec la politique du groupe

-Contrôle du cycle de paiement

-Réception et enregistrement des notes de frais dans l’application

-Aide au contrôle de 1er niveau des notes de frais en suspens



Oct2007 – Déc2008 Aide comptable - Service Comptabilité Client DARTY Bondy

-Rapprochement et imputation des règlements

-Gestionnaire de compte client selon un portefeuille client

-Analyse de compte



Mai - juin 2006 Stage au Cabinet d’expertise comptable

(5 semaines) Cabinet AGBENOHEVI - Paris 75010



Décembre 2006 Stage au cabinet d’expert comptable

(3 semaines) Cabinet Bourgeois et Associés - Meaux 77124