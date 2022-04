Hilal BOUAOUDA

Diplômé en design graphique-media design à l'école supérieure des arts visuels de Marrakech, J'ai eu une formation qui m’a permit de développer mes compétences dans le graphisme.

Motivé et passionné, j’ai eu l’occasion de travailler pendant sept mois dans une agence de création à Marrakech, j’ai aussi passé un stage pendant cinq semaines dans un atelier de dessin animé à Paris et deux mois dans une agence de communication à Rabat.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe After Effects

Design graphique

Adobe Photoshop

Identité visuelle

Sérigraphie

Adobe InDesign

Typographie

Adobe Illustrator

Édition

Final Cut Pro

Photographie

CINEMA 4D

Web design

Website Design

media design

Macromedia Flash