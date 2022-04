Hilarian SALAKO

Dirigeant de Sharon Business Solutions SAS, société de Conseil et d'intégration de solutions informatiques de gestion.



Les principales compétences que nous faisons valoir :



- ERP - CRM : OCOD (Oracle CRM On Demand), Odoo (anciennement OpenERP), Dolibarr, Hôpital Manager

- Développement spécifique : JAVA/J2EE, Windev, Windev Mobile

- Base de données : Oracle 10G, MySql, Postgresql

- BI : Qlikview, Business Objects, Pentaho, PL/SQL

- CMS : Drupal, Joomla, Wordpress, Odoo CMS

- Formations : OpenERP, OCOD (Oracle CRM On Demand)



Pour tous vos projets de mise en place de solutions informatiques, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accompagnons et décidons ensembles selon vos besoins, selon l'état d'avancement de votre projet quelle est la meilleure solution/prestation pour vous.



Nous intervenons aussi dans la formation des outils bureautiques (MS - Office), et sur les différents progiciels de gestion



Mes compétences :

Qlikview

DataStage PX

SQL

Avant ventes

MySQL

Drupal

Joomla

OpenERP

Dolibarr

Oracle CRM On Demand

Conduite de projet