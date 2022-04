Hilarion Christophe DAPLET

1976: Cabinet Arthur Andersen

- Audit comptable

- Conseil juridique et fiscal



1977: Union des Assurances de Paris - Abidjan -

- Conseil juridique et fiscal

- Directeur Juridique et Règlements Contentieux

- Directeur Adjoint



1991: African American Insurance

Directeur



1993: Abidjanaise d'Assurances

Secrétaire Général



1999: Delta OPtimum

Directeur Général



2005: Assurances Générales du Cameroun

Directeur Général



2006: Commissariat Général pour la mise en place de la Zone

Franche de la Biotechnologie et des Technologies de

l'Information en Côte d'Ivoire.



Mes compétences :

Afrique

Afrique francophone

Assurances

Biotechnologie

Commercial

Communication

Droit

Finance

High tech

Microsoft Technologies

NTIC

TIC