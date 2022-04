Hilda Estelle OKTAR

Depuis 15 ans, je travaille avec des entreprises françaises en Turquie pour des projets de sous-traitance et implantation.

Je fabrique depuis plusieurs années pour Jacadi, Princesse Tam Tam, Jill, Mariner, Galeries Lafayette... et articles promotionnels.

Suite à cette expérience, je propose les différentes missions ci-dessous :

* le sourcing de nouveaux produits et fournisseurs,

* la sélection des fournisseurs et leur mise en concurrence,

* lancer les appels d'offres,

* développer des gammes de produits ,

* la mise en place d'audits fournisseurs et de contrôle qualité,

* la négociation et l'amélioration des processus d'achat (coût, qualité, délais),

* vérifier les normes des produits et les conditions d'importation,

* le suivi des productions et le contrôle qualité pour cela j’ai mis en place une équipe en Turquie et moi-même je me déplace tous les mois pour un contrôle.

Les articles confectionnés sont : chemises, Jean, pantalon, veste, Tee shirt, sous vêtement masculin et féminin, chaussette, éponge (peignoirs et serviettes), articles de puériculture.

- Préparation, organisation et participation à différents salons à Paris et à l’Etranger (Maisons & Objet, Salon de la Lingerie, Salon à Goteborg, Salon à Istanbul …)





1994 - 1998 GERANTE de Société import-export MUSMEL SARL



Factoring auprès des usines Turques dans le domaine textile et agroalimentaire. Négociation & Coordination entre banques françaises / assurances (Euler) et les sociétés en France. Négociation des taux de crédit, des emprunts ; élaboration des contrats. Bénéfice réalisé de 2 000 000 $ net après impôts.



Importer et exporter des articles textiles et agro-alimentaire. Chiffre d’affaires annuels de 6 000 000 FRF avec une marge nette de 30 %.



Analyser la performance liée aux achats ( prix de revient,…), piloter les ventes avec une équipe de 5 personnes.

Gérer, manager une équipe de 10 personnes.

Effectuer toute la comptabilité générale & fiscale, la gestion de la paie.

Assister et contrôler les relances et négocier les contentieux avec les clients.

Elaboration des documents fiscaux et juridiques et des liasses fiscales.



Cette responsabilité de gérante m’a également amené à :

Manager une écurie de 20 chevaux de course appartenant aux associes de cette même entreprise. Liaison et suivi des Haras, des vétérinaires, des entraîneurs, des achats et ventes de chevaux. Préparation et suivi des courses en France et a l’Etranger avec les associes.





1983 – 1994

Chef comptable : Sanofi / Galor(secteur parfumerie Van Cleef & Arpels )

Comptable grade 6 :CCF (contrôle de gestion)

Comptable unique : Importissimo comptabilité générale et fiscale)

Comptable : Total (contentieux)



Effectuer toute la comptabilité générale & fiscale, la gestion de la paie. Relancer et négocier les contentieux avec les clients.

Elaboration des documents : fiscaux et juridiques ; établir les liasses fiscales.



