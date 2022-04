Hilde BARDOT

Après une année de Droit et un niveau D.E.S.S. de Psychologie pathologique, étant titulaire de la Maîtrise de Psychologie obtenue à Aix en Provence , j'ai travaillé dans divers domaines et je me suis intéressée à la sophrologie. J'ai ensuite exercé en libéral comme Psychologue et Conseillère en développement personnel à Montpellier avant de travailler comme Responsable dans la Communication en entreprise privée. Ma pratique repose aujourd'hui sur des années d'expériences, de nombreuses formations dans plusieurs domaines ainsi qu'une psychothérapie qui me permettent de me spécialiser dans le développement personnel.Formée à l'accueil, à l'écoute, au dialogue, je suis à la disposition de personnes souhaitant réfléchir ou résoudre un problème concernant leur vie en général et acquérir la confiance en soi et l'estime de soi , malgré les épreuves de la vie , inévitables et parfois cruelles.

Le développement personnel permet entre autres : le développement des potentialités,la faculté de vivre plus intensément et d'être plus.

Se réconcilier avec soi pour communiquer avec les autres ,indispensables pour l'équilibre personnel.

En analysant les comportements antérieurs et en prenant du recul grâce à une écoute performante nous pouvons surmonter des événements difficiles ou perturbateurs et petit à petit résoudre des énigmes compliquées tout en sachant qu'il s'agit d'un vrai travail sur soi et sur autrui. Le courage et la détermination seront nos alliés fidèles, croire en soi également pour aller de l'avant.



Mes compétences :

Conseil à la personne

Ecoute active

Entretien non directif

Gestion du stress

Communication

Discrétion

Dynamisme

Des aptitudes confirmées.