Hilde BOGACZYK

15 années d'expérience dans le développement d'enseigne

Compétences clés :

• Maîtrise de montage de projet en Immobilier d'enseigne.

• Rompue aux techniques de négociation.

• Solide savoir-faire des aspects juridiques, techniques et financiers d’une opération d’implantation.

• Elaboration de plan de développement à court et moyen terme.

• Réseau établi : Institutionnel, partenaires extérieurs.

• Suivi et supervision de la prospection.

• Coordination des différents intervenants, prestataires (techniques, commerciaux, juridiques, études,..).

• Gestionnaire du patrimoine confirmé.

• Réalisation et supervision d'étude de marché d'implantation.

• Manager gestionnaire d'équipe et services transversaux.

• Gestion budget de fonctionnement.

• Quadrilingue : Français, Néerlandais (Langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (correcte)